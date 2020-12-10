Госдума приняла закон о переселении граждан из аварийного жилья

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10 декабря 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуме прошел третье чтение закон о переселении граждан из аварийного жилья. Согласно документу, предлагается разбить программы переселения на этапы и установить минимальные требования к размеру финансового обеспечения каждого из них.

В случае досрочного завершения субъектом Федерации расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, регион вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предусмотрена возможность выделения земельных участков, на которых ранее размещались расселенные аварийные многоквартирные дома, под индивидуальное строительство – в собственность и бесплатно – в населенных пунктах с населением не выше 30 тысяч человек. Получить их смогут в том числе граждане, имеющие трех и более детей и стоящие на учете для улучшения жилищных условий.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье стали лидерами в ипотечном кредитовании.