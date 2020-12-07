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Москва и Подмосковье стали лидерами в ипотечном кредитовании

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Москва и Подмосковье стали лидерами в ипотечном кредитовании
Фото: сайт Госдума РФ

Заемщики в Москве и Московской области в октябре оформили ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает главк Банка России по ЦФО.

В сообщении говорится, что в октябре заемщики Московского региона оформили 26,4 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Объем предоставленных ипотечных кредитов обновил очередной рекорд. Средний размер ипотечного кредита в Москве в октябре составил 5,6 млн рублей, в Московской области – 3,8 млн рублей.

По данным ведомства, часть жителей Москвы и Подмосковья старается как можно быстрее закрыть свои долги перед банками – в третьем квартале 2020 года они досрочно погасили ипотечные кредиты за счет собственных средств на рекордную сумму 121 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин считает необходимым продлить программу льготной ипотеки.

ДВа

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