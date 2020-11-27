Хуснуллин считает необходимым продлить программу льготной ипотеки

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27 ноября 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Марат Хуснуллин. Фото: сайт правительства РФ

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки.

Он отметил, что рост цен на жилье, который наблюдается сейчас в России, в большей мере связан с переходом на эскроу-счета, а не с действием льготной программы.

«Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше», – заявил Хуснуллин, подчеркнув, что «без этого развитие страны и реализация нацпроектов невозможны».

Так вице-премьер отреагировал на заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллина, которая считает, что льготная ипотека должна завершиться вовремя.

Ранее сообщалось, что россияне досрочно погасили ипотечные кредиты более чем на 500 млрд рублей.