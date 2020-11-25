Россияне досрочно погасили ипотечные кредиты более чем на 500 млрд рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: сайт ГД

Финансовый аналитик Наталья Смирнова сообщила, что в третьем квартале объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг 524,8 млрд рублей.

По ее словам, люди перестраховываются и либо сокращают кредит, либо вообще стараются полностью досрочно погасить ипотеку.

«Люди могут просто не знать, что если у них возникнут какие-то трудности, то у нас есть программа кредитных каникул, которые Банк России рекомендовал продлить. Поэтому, когда появляются свободные средства, люди начинают гасить долги, чтобы им легче вздохнулось», – рассказала эксперт.

Как правило, люди, получающие свободные денежные средства, могут выбирать между досрочным погашением и вложением куда-либо. Но, как отметила эксперт, в нынешней ситуации люди, скорее всего, будут выбирать не слишком рискованные инструменты.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не видит рисков появления ипотечного пузыря в России.