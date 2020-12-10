Вице-мэр Ракова сообщила о снижении безработицы в Москве

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10 декабря 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Во время пандемии многие люди потеряли работу. Прежде всего это работники сервисной индустрии. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, как московское правительство поддерживает жителей города в трудный период.

В период первой волны коронавируса людям помогли переждать сложное время быстрые социальные выплаты. Безработные москвичи получили более 15 млрд рублей. Сейчас рынок труда восстанавливается, вакансий предостаточно. С начала осени службе занятости удалось устроить на работу 85 тыс. человек.

Анастасия Ракова отметила, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы в столице был близок к нулю.

«В экономике нашего мегаполиса основную роль играет сервисный сектор, – объясняет вице-мэр. – Очевидно, что в период самоизоляции по сервисной индустрии столицы, которая составляет значительную долю в городской экономике, был нанесен довольно тяжелый удар. Уровень безработицы из-за ковида вырос во многих регионах. Москва, к сожалению, не стала исключением. Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04 процента, то сейчас — уже 1,7 процента».

Также Анастасия Ракова рассказала, что сейчас растет количество вакансий в сферах IT, транспорта и логистики, строительной отрасли. Спрос и предложение в сервисной индустрии сегодня сбалансированные. Почти 13 тысяч вакансий в городе предусматривают удаленный формат работы. Кроме того, в этом году в Москве уже 400 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

Служба занятости не только помогает найти работу, но и предлагает пройти повышение квалификации, обучение трудоустройству в цифровом формате. «Если человек хочет оставаться востребованным, он никогда не должен «почивать на образовательных лаврах», замыкаться на одной узкой конкретной технологии», – говорит вице-мэр. Она также советует москвичам верить в себя: «В нашем городе самый большой и диверсифицированный рынок труда. В Москве создана удобная бесплатная инфраструктура по поддержке безработных. Если вы заинтересованы в поиске работы, город поможет ее найти».