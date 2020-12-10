Вице-мэр Ракова сообщила о снижении безработицы в Москве

Во время пандемии многие люди потеряли работу. Прежде всего это работники сервисной индустрии. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, как московское правительство поддерживает жителей города в трудный период.
В период первой волны коронавируса людям помогли переждать сложное время быстрые социальные выплаты. Безработные москвичи получили более 15 млрд рублей. Сейчас рынок труда восстанавливается, вакансий предостаточно. С начала осени службе занятости удалось устроить на работу 85 тыс. человек.
Анастасия Ракова отметила, что до пандемии уровень регистрируемой безработицы в столице был близок к нулю.
«В экономике нашего мегаполиса основную роль играет сервисный сектор, – объясняет вице-мэр. – Очевидно, что в период самоизоляции по сервисной индустрии столицы, которая составляет значительную долю в городской экономике, был нанесен довольно тяжелый удар. Уровень безработицы из-за ковида вырос во многих регионах. Москва, к сожалению, не стала исключением. Однако ситуация постепенно выравнивается. Если еще на начало октября регистрируемая безработица составляла 3,04 процента, то сейчас — уже 1,7 процента».
Также Анастасия Ракова рассказала, что сейчас растет количество вакансий в сферах IT, транспорта и логистики, строительной отрасли. Спрос и предложение в сервисной индустрии сегодня сбалансированные. Почти 13 тысяч вакансий в городе предусматривают удаленный формат работы. Кроме того, в этом году в Москве уже 400 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.
Служба занятости не только помогает найти работу, но и предлагает пройти повышение квалификации, обучение трудоустройству в цифровом формате. «Если человек хочет оставаться востребованным, он никогда не должен «почивать на образовательных лаврах», замыкаться на одной узкой конкретной технологии», – говорит вице-мэр. Она также советует москвичам верить в себя: «В нашем городе самый большой и диверсифицированный рынок труда. В Москве создана удобная бесплатная инфраструктура по поддержке безработных. Если вы заинтересованы в поиске работы, город поможет ее найти».