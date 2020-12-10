Источник назвал отслужившим, старым украденное с самолета «судного дня» оборудование

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с сайта: ilyushin.org

Разбирается ситуация с ограблением в Таганроге самолета «судного дня». По некоторым данным, неизвестные злоумышленники похитили с самолета Ил-80 отслужившее оборудование.

По информации источника «Интерфакса», с самолета украли старое оборудование, которое подлежало замене. О краже современнейшей техники речи не идет.

Другой источник сообщил, что продолжается разбор ситуации со стороны эксплуатанта самолета Ил-80, который находился на аэродроме в Таганроге.

Заявление в полицию от представителя Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М.Бериева поступило 4 декабря. Об инциденте стало известно 7 декабря. По предварительной оценке, из самолета похищено оборудование на сумму более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ил-80 - воздушный командный пункт, разработанный ОКБ имени Ильюшина. В мае 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в России завершены опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82, проводилась работа по переоборудованию имеющихся самолетов.

В краже аппаратуры из военного самолета Ил-80 - «самолета Судного дня» - на аэродроме в Таганроге Ростовской области могут быть замешаны люди, которые непосредственно работают на объекте.