Военный эксперт Андрей Кошкин высказал мнение, кто мог помочь обокрасть «самолет Судного дня»

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8 декабря 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта: ilyushin.org

В краже аппаратуры из военного самлета Ил-80 - «самолета Судного дня» - на аэродроме в Таганроге Ростовской области могут быть замешаны люди, которые непосредственно работают на объекте.

Андрей Кошкин, военный эксперт, полковник запаса, считает, что именно от работающих там поступила информация для тех, кто обокрал Ил-80, произведенных для российского руководства лайнеров. Один из «самолёт судного дня» проходил техобслуживание на аэродроме «Таганрог Южный».

По убеждению Кошкина, это была спланированная операция, - сообщает URA.RU . По его словам, такие случаи происходят, но потом проводятся расследования, выясняются причины и все недостатки, которые были выявлены в безопасности объектов, устраняются. Военный эксперт призвал дождаться окончания расследования, чтобы не делать поспешных выводов.

Напомним, за время, пока самолёту заменяли смазку на штоках амортизационных стоек шасси, с Ил-80 вынесли радиоаппаратуру – более 30 радиостанций.