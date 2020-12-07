В Таганроге обокрали военный Ил-80, или как его еще называют «самолёт судного дня»
7 декабря 2020, 16:51[ «Аргументы Недели» ]
В Таганроге обокрали военный Ил-80 или как его еще называют «самолёт судного дня». Один из четырех произведенных для российского руководства лайнеров проходил техобслуживание на аэродроме "Таганрог Южный".
За время, пока самолёту заменяли смазку на штоках амортизационных стоек шасси, с борта вынесли радиоаппаратуру – более 30 радиостанций. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев и следы обуви, сейчас злоумышленников ищут, сообщает канал РЕН ТВ.
Военный Ил-80 предназначен для размещения высшего руководства страны в случае войны и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.
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