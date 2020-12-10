В Интернете выставили на продажу визитку Путина

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10 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В Интернете продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке», - пишет продавец.

На черно-белой визитке с гербом Санкт-Петербурга указана должность Путина - заместитель мэра по международным и внешнеэкономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии, а также его контактные данные. При этом на сайте указана цена – 550 тысяч рублей, но автор объявления готова ее продать за сумму не ниже 500 тыс.

Собеседница уточнила, что «работала в компании у советника Путина». По ее словам, речь идет о компании ЗАО КРОС, именно там была получена визитка.

Напомним, что в июле на продажу выставили рубашку Путина.