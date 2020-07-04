Продавец рубашки Путина готов пойти на ДНК-экспертизу, но за счет покупателя

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4 июля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Когда на Авито выставили на продажу рубашку Путина, все всполошились. Журналисты стали звонить автору объявления, и даже пресс-секретарь президента прокомментировал, что мол глава государства не мог забыть в отеле свою одежду.

«Рубашка была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, найдена при уборке номера. Рубашка не стирана», - написано в объявлении и цена стоит соответствующая 165 тысяч рублей. Теперь же автор объявления сообщил, что не будет представлять дополнительные доказательства до сделки, но готов на ДНК-экспертизу за счет покупателя.

«Могут отрицать, да, но при покупке будет всё ясно. Фотографию бирки увидит только покупатель рубашки. Там ничего особенного нет, просто вышитая роспись швеи либо дизайнера. До покупки не будет предоставлена эта информация. Заинтересовавшихся очень много, но реальных покупателей, я думаю, нет. В основном журналисты и блогеры», - сообщил он изданию «Подъём».

Казалось бы, предложение логичное, но трудновыполнимое, потому что для анализа надо иметь и образцы самого президента. Ну а тот, кто имеет доступ к телу, так сказать, вряд ли позарится на столь банальный предмет одежды.

Продавец также сообщил, что ему достанется только 30% от суммы сделки. «70% от этой суммы принадлежат человеку, который достал рубашку. Мы вдвоём», - добавил он.