Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что государство может списать долги россиян за ЖКХ в 2024 году

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10 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Виталий Калугин, экономист и финансовый аналитик, полагает, что перед выборами президента в 2024 году государство может списать долги россиян по услугам ЖКХ.

По последней информации ФАС, в 2021 году плата за ЖКХ в среднем по России увеличится на четыре процента. Повышение тарифов на услуги произойдет с 1 июля будущего года. По мнению эксперта Виталия Калугина, после увеличившихся цифр в платежках последует рост долгов.

Аналитик заявил, что «число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше».

Как думает Калугин, «где-то к 2024 году государство возьмет эти долги на себя, ближе к выборам президента будет сделан широкий жест и накопившийся триллион долгов государство оплатит», — сообщает URA.RU.

Он предполагает, что большинство россиян, которые не оплачивают коммуналку, надеются на прощение долгов.