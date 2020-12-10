Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что государство может списать долги россиян за ЖКХ в 2024 году
10 декабря 2020, 11:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Виталий Калугин, экономист и финансовый аналитик, полагает, что перед выборами президента в 2024 году государство может списать долги россиян по услугам ЖКХ.
По последней информации ФАС, в 2021 году плата за ЖКХ в среднем по России увеличится на четыре процента. Повышение тарифов на услуги произойдет с 1 июля будущего года. По мнению эксперта Виталия Калугина, после увеличившихся цифр в платежках последует рост долгов.
Аналитик заявил, что «число людей, которые будут накапливать платежи за коммуналку, будет еще выше». Как думает Калугин, «где-то к 2024 году государство возьмет эти долги на себя, ближе к выборам президента будет сделан широкий жест и накопившийся триллион долгов государство оплатит», — сообщает URA.RU.
Он предполагает, что большинство россиян, которые не оплачивают коммуналку, надеются на прощение долгов.
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