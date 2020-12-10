Тарифы на ЖКУ в России вырастут на 4% в 2021 году

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10 декабря 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

счетчик, Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев сообщил, что в 2021 году общий платеж граждан за ЖКУ в среднем по России вырастет на 4%. По его словам, новые требования вступят в силу с 1 июля.

Королев отметил, что для каждого региона определён свой предельный индекс - порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии - 6%, в Новгородской области - 6,4%, в Мурманской - 3,2%, в Пензенской - 3,4% и т.д. Распоряжение правительства коснется цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

При этом в Минстрое заявили, что, учитывая строгое тарифное регулирование и задолженность за поставленные ресурсы, у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктур. Известно, что уровень изношенности коммуникаций по России составляет около 60%.

Ранее эксперт Дмитрий Данильев рассказал, как россияне смогут сэкономить средства на оплате ЖКХ в 2021 году.