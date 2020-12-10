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В России выявлено более 27,9 тысяч новых случаев коронавируса, 562 - умерли

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявлено более 27,9 тысяч новых случаев коронавируса, 562 - умерли
медик, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 2 569 126 человек. Об этом стало известно в четверг, 10 декабря.

«За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни … 562 летальных исхода … полностью выздоровело 25 877 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 6730, Санкт-Петербурге – 3774, Московской области – 1351, Нижегородской области – 499 и Республике Карелия – 433.

Наименьшее - Республика Марий Эл – 53, Магаданская область – 44, Еврейская автономная область – 28 и по 5 - Ненецкий и Чукотский АО.

БА

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