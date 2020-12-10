У Детского хосписа «Дом с маяком» сегодня суд

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10 декабря 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лида Мониава

фото: pixabay.com

У Детского хосписа «Дом с маяком» сегодня начнется суд из-за ошибок по ведению документации. Соучредитель, директор по развитию в Фонде «Дом с маяком» Лида Мониава написала в соцсетях, что хоспис может остановить работу на три месяца, или получить штраф на сотни тысяч.

«750 тяжелобольных детей, из них 150 на аппаратах ИВЛ, куча детей на кислороде, на внутривенном питании, с трубками, 10-15 в месяц умирают – их судьбу завтра будет решать 1 человек» - написала накануне Лида Мониава.

Она перечислила за что могут наказать хоспис для детей:

«1. Мы не учитывали корешки от рецептов в журнале учета корешков.

2. Наши журналы учета на момент неожиданной проверки оказались «не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации».

3. «В журнале регистрации операций отсутствует своевременная запись проведенных операций».

4. Мы взяли лекарства из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения и на момент, когда к нам неожиданно пришла полиция, сделали на это перекладывание из сейфа в сейф накладные, но не успели внести записи в 2 журнала учета».

Грозит за это штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В 09.45 у Детского хосписа суд.

Ранее Лида Мониава рассказала, что в Госнаркоконтроль была подана жалоба из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств.