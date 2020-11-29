Совет по правам человека займётся ситуацией с детским хосписом «Дом с маяком»

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29 ноября 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook.com/lida.moniava, РИА Новости

фото: pixabay.com

Совет по правам человека поможет разобраться в ситуации с московским детским хосписом «Дом с маяком», которому грозит закрытие на три месяца и штраф. В хосписе живут дети.

Соучредитель, директор по развитию в Фонде «Дом с маяком» Лида Мониава ранее сообщила в соцсети о приходе в хоспис пяти сотрудников МВД с внеплановой проверкой. По ее словам, в Госнаркоконтроль была подана жалоба из-за выписывания пациентам неправомерно большого числа наркотических средств.

Она отметила, что сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП России.

Детям, находящимся в хосписе, необходимы сильные обезболивающие препараты. Они содержат вещества, подлежащие строгому учету. Проверяющие выявили ошибки в ведении записей в журнале.

Следователи направили дело в суд, суд должен состояться на следующей неделе. Лида Мониава, которая лично ухаживает за мальчиком Колей, переживает, что благотворительной организации штраф придется платить из денег, которые люди пожертвовали на помощь детям.

Глава СПЧ Валерий Фадеев пообещал: "Мы посмотрим, что там произошло. Если есть риски закрытия этого хосписа, будем какие-то усилия предпринимать, чтобы эти риски снять... Просто возникла ситуация с ошибочным, как я понял, ведением журнала. Надо помочь, чтобы хоспис не закрыли, там же дети".