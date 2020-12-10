МЧС: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Иркутской области и в Бурятии

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10 декабря 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Иркутской области и в Бурятии в четверг, 10 декабря, произошло мощное землетрясение. Информацию о сейсмособытии распространили ГУ МЧС по Иркутской области и ГУ МЧС по Республике Бурятия.

По данным ведомства, магнитуда составила 5,5. По предварительной информации, жертв и разрушений нет ни в Бурятии, ни в Приангарье нет. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты на территории Иркутска продолжают работу в штатном режиме.

В МЧС России уточнили: эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 километрах северо-западнее от Дубинино.

В Иркутске введен режим повышенной готовности.

Спасатели в обоих регионах обследуют объекты жизнеобеспечения населения и энергетики.

Бурятию тряхнуло ранее в начале декабря. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Бурятии ровно неделю назад, 3 декабря, в 366 км восточнее Усть-Кута Иркутской области.