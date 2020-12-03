Бурятию сильно «тряхнуло»

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3 декабря 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

трещина, фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Бурятии в 366 км восточнее Усть-Кута Иркутской области. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «очень сильное».

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

При этом по данным Геологической службы США магнитуда меньше - 4,9, а его эпицентр находился в 52 км к западу-юго-западу от Нового Уояна в Муйском районе Бурятии.