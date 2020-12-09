В Ивановской области власти дали пояснения, как они требуют носить маски
9 декабря 2020, 23:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Власти Ивановской области ужесточили требования к ношению масок, сообщает сегодня правительство региона. Теперь они должны обязательно плотно прилегать к лицу, закрывая органы дыхания.
Есть исключения, при которых дано разрешение не использовать маску: в точках общественного питания при приеме пищи, в школах во время уроков, в спортивных учреждениях и фитнес-клубах во время тренировок.
Ранее сообщалось, что группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность коронавируса.
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