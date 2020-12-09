В России разработан препарат, подавляющий COVID-19

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9 декабря 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска разработала препарат, подавляющий вирусную активность коронавируса. Он прошел исследования в институте имени Гамалеи, сообщил минздрав Ставропольского края.

Препарат уже прошел соответствующее исследование в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России. Оно показало, что при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата.

Метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК. Минздрав уточняет, что РНК в человеческой клетке всегда состоит из одной цепи, и для любых ее функций важно, чтобы она оставалась одноцепочечной. Чтобы нарушить ее работу, нужно добавить ей вторую цепь. Пятигорским медикам удалось подобрать нужную цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2, сообщает ведомство.

Ведутся переговоры о возможности приступить к этапу доклинических исследований.