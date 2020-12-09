Рогозин предложил Поклонской себя вместо Маска. Вот ее ответ
9 декабря 2020, 21:53[ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал предложение депутата Государственной думы Натальи Поклонской американскому бизнесмену Илону Маску переехать в Крым.
"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия – это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" – написал Рогозин.
На что Поклонская ответила, что ей все равно, "кто круче - Маск или Рогозин". "Батут или ракеты? Я за то, чтобы наши ракеты летали круче, чем ракеты NASA", — написала она в своем Telegram-канале. – "Я за то, чтобы наши люди жили круче, чем сейчас. Я за то, чтобы мы не собирали всей страной деньги на лечение детей. Я за то, чтобы наши лекарства были эффективны – как за рубежом".
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