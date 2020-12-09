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Госдума сняла с рассмотрения законопроект о дистанционном обучении

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о дистанционном обучении
Фото: сайт ГД

В ходе пленарного заседания в среду депутаты приняли решение дополнительно обсудить законопроект о дистанционном обучении с общественностью и сняли его с повестки дня.

По слова спикера ГД Вячеслава Володина, в Думу поступает «огромное количество обращений по этому законопроекту с просьбой его не рассматривать в спешном порядке».

«Было бы правильно обсудить это и с родительским сообществом, и с учительским сообществом», – заявил Володин.

С предложением снять законопроект с рассмотрения выступили депутаты КПРФ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.

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