Эпидемиолог Горелов объяснил высокую смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге
9 декабря 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 9 декабря, объяснил, почему в Санкт-Петербурге наблюдается высокая смертность от коронавируса.
Александр Горелов подчеркнул, что в Северной столице большая доля долгожителей, а также напомнил, что пожилые люди являются наиболее уязвимой группой в период пандемии COVID-19.
Эпидемиолог уточнил, что при наличии сопутствующих заболеваний, которые часто встречаются у граждан старше 65 лет, коронавирус нового типа протекает тяжелее, а процесс выздоровления нередко бывает более длительным, чем у молодых людей.
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