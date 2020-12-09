ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог Горелов объяснил высокую смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Горелов объяснил высокую смертность от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Эрмитаж, pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в среду, 9 декабря, объяснил, почему в Санкт-Петербурге наблюдается высокая смертность от коронавируса.

Александр Горелов подчеркнул, что в Северной столице большая доля долгожителей, а также напомнил, что пожилые люди являются наиболее уязвимой группой в период пандемии COVID-19

Эпидемиолог уточнил, что при наличии сопутствующих заболеваний, которые часто встречаются у граждан старше 65 лет, коронавирус нового типа протекает тяжелее, а процесс выздоровления нередко бывает более длительным, чем у молодых людей.

ЕТ

В мире

WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Уничтожение российского вертолета Ми-24 в Армении в ноябре стало результатом спланированной провокации Азербайджана и Турции. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью