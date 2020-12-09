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Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Гинцбург считает, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Гинцбург считает, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
чемодан в аэропорту, pixabay.com

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, микробиолог Александр Гинцбург заявил, что закрытие границ как мера борьбы с распространением коронавируса нового типа к настоящему моменту исчерпало себя.

Эксперт выразил мнение, что люди, сделавшие прививку российским препаратом "Спутник V" должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами РФ и странами.

Александр Гинцбург добавил, что в настоящий момент завозной характер коронавирусной инфекции уже не играет первостепенной роли. Теперь опасность в большей мере опасность исходит от тех вирусов, которые "окружают людей непосредственно". Именно поэтому, по словам микробиолога, сейчас очень трудно управлять эпидпроцессом.

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