Директор НИЦЭМ им. Гамалеи Гинцбург считает, что закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
9 декабря 2020, 13:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, микробиолог Александр Гинцбург заявил, что закрытие границ как мера борьбы с распространением коронавируса нового типа к настоящему моменту исчерпало себя.
Эксперт выразил мнение, что люди, сделавшие прививку российским препаратом "Спутник V" должны иметь возможность свободно передвигаться между регионами РФ и странами.
Александр Гинцбург добавил, что в настоящий момент завозной характер коронавирусной инфекции уже не играет первостепенной роли. Теперь опасность в большей мере опасность исходит от тех вирусов, которые "окружают людей непосредственно". Именно поэтому, по словам микробиолога, сейчас очень трудно управлять эпидпроцессом.
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