Милонов не считает нужным драматизировать ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Виталий Милонов. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге не столь критичная, как говорят в Смольном.

«Можно, конечно, всем спрятаться, что называется, залечь в берлоги, но это не поможет. Вирусологи ещё весной предупреждали: пока порядка 65−70% россиян не переболеют ковидом, он не исчезнет. Необходим коллективный иммунитет. Ну, или надежная вакцина. Сейчас она появилась. Население начинает прививаться. Ситуация, я думаю, начнет постепенно выправляться», – сказал парламентарий.

Он также отметил, что в нынешней ситуации городской администрации надо жестче контролировать расходы на медицину, следить за тем, чтобы цены поставщики не задирали цены на лекарства, а поликлиники продолжали работать в штатном режиме, принимая людей не только с подозрением на ковид, но и с другими жалобами на здоровье.

«Важно поддерживать бизнес, ни в коем случае не ограничивая сейчас в работе. Это может быть чревато. Для самой власти, в первую очередь», – добавил Милонов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к самому строгому карантину.