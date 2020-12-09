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Российские космонавты будут привиты вакциной «Спутник V»

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российские космонавты будут привиты вакциной «Спутник V»
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Вакцинация российских космонавтов будет проводиться первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса «Спутник V».

Об этом говорится в совместном заявлении Минздрава РФ, госкорпорации «Роскосмос», Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Прививку вакцины «Спутник V», названной в честь первого искусственного спутника Земли, советского космического аппарата «Спутник-1», получат члены отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и взаимодействующий с ними персонал", - говорится в сообщении.

В дальнейшем возможность защититься от новой коронавирусной инфекции получат другие сотрудники Центра и ключевых предприятий госкорпорации «Роскосмос».

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает возможным «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса.

ДВа

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