На экологически неблагоприятной территории России проживает более 70% населения

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9 декабря 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Учитывая рост темпов урбанизации как в мире, так и в России, по прогнозам аналитиков, к 2025 г. в крупных населённых пунктах РФ будет проживать 81% населения.



Глобальная проблема безопасности катастрофических природных явлений должна рассматриваться в числе важнейших дестабилизирующих факторов, препятствующих устойчивому развитию человечества. Статистический анализ катастрофических событий показывает, что их количество неуклонно растёт как в мире в целом, так и в отдельных странах. Это означает, что развитие техносферы на Земле идёт без достаточного учёта пространственного распределения природных опасностей и создания инженерной защиты.



За годы независимости в постсоветских странах приняты десятки законов по защите окружающей среды, но решение общих и частных геологических проблем в отдельно взятой республике невозможно, так как все они взаимосвязаны, катастрофы и их последствия в одной стране зачастую распространяются на соседей. При всём сегодняшнем изобилии документов по защите окружающей среды отсутствует координация действий и консолидация усилий в этом направлении.



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