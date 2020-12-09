За сутки в России от коронавируса скончались 559 человек

За минувшие 24 часа в России скончались 559 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром в среду, 9 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие сутки 83 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 75 – в Москве, 30 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии стали в России 44 718 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.