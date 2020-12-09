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За сутки в России от коронавируса скончались 559 человек

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России от коронавируса скончались 559 человек
анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие 24 часа в России скончались 559 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом утром в среду, 9 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие сутки 83 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 75 – в Москве, 30 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии стали в России 44 718 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории России зарегистрировали 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

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