Попова заявила, что в России фиксируются единичные случаи повторного заражения COVID-19
9 декабря 2020, 12:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром в среду, 9 декабря, сообщила, что на территории Российской Федерации в настоящий момент регистрируют единичные случаи повторного заражения коронавирусом.
Анна Попова подчеркнула, что сейчас массового распространения повторного заражения коронавирусной инфекцией в России нет. Глава ведомства уточнила, что фиксируются единичные случаи, причем каждый из них рассматривается специальной рабочей группой.
Ранее сегодня Попова сообщила, что смертность от коронавируса нового типа в России составляет сейчас 1,7 процента. Глава ведомства подчеркнула, что в мире данный показатель достигает 2,3 процента.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.