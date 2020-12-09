Попова заявила, что в России фиксируются единичные случаи повторного заражения COVID-19

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9 декабря 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утром в среду, 9 декабря, сообщила, что на территории Российской Федерации в настоящий момент регистрируют единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

Анна Попова подчеркнула, что сейчас массового распространения повторного заражения коронавирусной инфекцией в России нет. Глава ведомства уточнила, что фиксируются единичные случаи, причем каждый из них рассматривается специальной рабочей группой.

Ранее сегодня Попова сообщила, что смертность от коронавируса нового типа в России составляет сейчас 1,7 процента. Глава ведомства подчеркнула, что в мире данный показатель достигает 2,3 процента.