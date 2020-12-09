В России выросло число школ, закрытых на карантин из-за коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

9 декабря 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Число школ в России, ушедших на карантин из-за COVID-19, увеличилось до 101.

В этих школа, расположенных в 32 регионах страны, сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. В министерстве уточнили, что это составляет 0,25% от всех школ в стране.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,08% от общего количества, следует из данных министерства.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российские школы не планируется полностью переводить на дистанционку.