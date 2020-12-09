Сенатор Пушков прокомментировал заявление помощника Ельцина о виновнике распада СССР
9 декабря 2020, 07:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание помощника первого президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая о распаде СССР.
Шахрай ранее заявил, что главным виновником распада Советского Союза стал Михаил Горбачев. По его словам, Беловежские соглашения, которые подписал Борис Ельцин, не были причиной развала СССР, а лишь фиксировали данный факт.
Алексей Пушков отметил, что слова Сергея Шахрая, который пытается снять ответственность за роспуск СССР с Бориса Ельцина и реформаторов, противоречат очень многим фактам, поэтому их нельзя воспринимать всерьез. Сенатор добавил, что высказывание помощника первого президента России не в силах изменить точку зрения, которая утвердилась в общественном сознании.
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