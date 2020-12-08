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Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников

На 79-м году жизни умер последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Евгений Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. С 23 августа по 26 декабря 1991 года был министром обороны СССР. В том же году Шапошникову присвоили звание маршала авиации.

«К сожалению, правда», — ответил он на вопрос журналистов агентства РИА "Новости" Николай Дерябин. Похороны, по словам руководителя  клуба, состоятся на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

БИ

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