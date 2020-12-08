В России продлят отсрочку по выплате долгов для бизнеса и пенсионеров
8 декабря 2020, 21:03[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла во втором чтении законопроект по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса.
«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В частности, действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.
Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал серьезный рост просроченной задолженности населения.
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