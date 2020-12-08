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В России продлят отсрочку по выплате долгов для бизнеса и пенсионеров

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

В России продлят отсрочку по выплате долгов для бизнеса и пенсионеров
Фото: pixabay.com

Госдума приняла во втором чтении законопроект по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса.

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал серьезный рост просроченной задолженности населения.

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