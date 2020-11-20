Банк России зафиксировал серьезный рост просроченной задолженности населения

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20 ноября 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

В России существенно вырос показатель задолженности по розничным кредитам.

Просроченная задолженность российских компаний в октябре снизились на 0,4%, но показатель по розничным кредитам вырос на 2,2%. В Банке России такой рост называют существенным.

По данным регулятора, розничная просроченная задолженность выросла почти на 20 млрд рублей, что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года.

Регулятор также указал, что в качестве корпоративных кредитов существенных изменений нет – снижение просроченной задолженности корпоративных заемщиков в октябре составило около 10 млрд рублей.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о недопустимости бесконтрольного роста долгов перед банками.