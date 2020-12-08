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Матвиенко считает необходимым развивать в России финансовый рынок

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко считает необходимым развивать в России финансовый рынок
Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что финансы должны работать на рост экономики, рост инвестиций и, в конечном итоге, на благосостояние и благополучие граждан.

Спикер СФ отметила важность развития финансового рынка, так как почти нет IPO российских компаний.

«Обидно, когда ведущие отечественные компании размещаются не у нас, а на зарубежных биржах. Значит, что‑то не так, есть что усовершенствовать», – сказала она.

Касаясь вопроса государственных гарантий, Матвиенко подчеркнула, что они должны существовать не только на бумаге, но быть реально работающим востребованным инструментом поддержки бизнеса.

Ранее Матвиенко отмечала, что ряд предложений плана по восстановлению экономики до сих пор не реализуется.

ДВа

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