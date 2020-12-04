Матвиенко отметила, что ряд предложений плана по восстановлению экономики до сих пор не реализуется
4 декабря 2020, 13:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает более четко контролировать реализацию исполнения национального плана действий по восстановлению экономики после пандемии.
По ее мнению, должны быть ответственные по реализации каждого пункта документа. Матвиенко подчеркнула, что есть ряд положений, которые так и не получили развития, хотя именно этого ждет бизнес, малое и среднее предпринимательство.
«Национальный план действий – это главный документ по преодолению последствий пандемии», – заявила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко самоизолировалась после контакта с заболевшим коронавирусом COVID-19.
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