ФАС отреагировала на рост рекламных звонков россиянам из банков

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8 декабря 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает необходимыми изменения в законы о связи и о рекламе. Это связано с участившимися звонками банков своим клиентам с рекламой услуг.

По словам главы ведомства Максима Шаскольского, ФАС России продолжает сталкиваться со случаями некорректного поведения банков по отношению к своим клиентам.

Он отметил, что все большее количество граждан жалуется на поступление нежелательных звонков с рекламными предложениями от финансовых организаций, нередко с использованием роботов.

«В данном случае, помимо активизации работы антимонопольных органов, потребуется корректировка законодательства о связи и о рекламе», – отметил глава ФАС.

Ранее сообщалось, что в рекламе банковских услуг будут предупреждать об обязательствах граждан по кредитам.