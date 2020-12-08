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Пискарев заявил, что НКО-инагенты получили из-за рубежа 828 млн рублей

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Пискарев заявил, что НКО-инагенты получили из-за рубежа 828 млн рублей
Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

192 НКО, выполняющих функции иностранного агента, получили в прошлом году из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Норвегии порядка 828 млн рублей. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По экспертным оценкам, реальный объём зарубежного финансирования политической деятельности внутри нашей страны намного больше.

«Прибавьте к этому объёму финансов как минимум такую же сумму, которая ежегодно дополнительно поступает в Россию и распределяется в России по различным серым схемам», – сказал парламентарий.

Ранее в Минюсте предложили ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций.

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