Пискарев заявил, что НКО-инагенты получили из-за рубежа 828 млн рублей

192 НКО, выполняющих функции иностранного агента, получили в прошлом году из США, Великобритании, Германии, Бельгии, Норвегии порядка 828 млн рублей. Об этом заявил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По экспертным оценкам, реальный объём зарубежного финансирования политической деятельности внутри нашей страны намного больше.
«Прибавьте к этому объёму финансов как минимум такую же сумму, которая ежегодно дополнительно поступает в Россию и распределяется в России по различным серым схемам», – сказал парламентарий.
Ранее в Минюсте предложили ввести статус иностранного агента для коммерческих организаций.
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