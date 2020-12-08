Путин подписал закон об удаленной работе

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8 декабря 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной или периодической.

Трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном рабочем месте.

Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть основанием для снижения зарплаты, говорится в пояснительной записке к документу.

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.

Ранее Володин заявил, что поправки в ТК об удаленной работе будут способствовать развитию рынка труда.