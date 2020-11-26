Володин заявил, что поправки в ТК об удаленной работе будут способствовать развитию рынка труда

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к масштабному распространению дистанционной работы и выявила законодательные пробелы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что Дума, при принятии соответствующего закона, опиралась на практический опыт удаленной работы, который появился с начала пандемии.

«При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте», – уточнил Володин.

По его словам, предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года.