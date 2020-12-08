Володин призвал депутатов «посвящать себя работе в комитетах»

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8 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с просьбой строить работу в комитетах так, чтобы обсуждения были как можно более активными.

Для этого нужно, по его словам, нужно «посвящать себя полностью работе в комитете».

«Это наша обязанность. Поэтому все, что сделано в рамках Государственной Думы, должно прийти на площадку комитетов. Есть ряд комитетов, где уже эта работа организована, а есть те комитеты, которые для себя это не взяли за правило», -­ отметил спикер ГД.

Он также призвал председателей комитетов не лишать депутатов права обсуждать законопроекты и поправки на заседаниях комитетов. «Если вы сворачиваете обсуждение на комитете, мы получаем обсуждение на пленарном заседании, поскольку не можем лишить депутата законного права обсуждать законопроекты», – заявил он.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала поправки в законодательство о президенте РФ.