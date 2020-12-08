Госдума поддержала поправки в законодательство о президенте РФ

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8 декабря 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи.

Законопроект предусматривает, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

«Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества», – отметил председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее в Госдуме предложили запретить финансирование митингов из иностранных и анонимных источников.