В Госдуме предлагают запретить финансирование митингов из иностранных и анонимных источников

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7 декабря 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт Госдума РФ

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете финансировать митинги и демонстрации в РФ из-за рубежа и анонимно.

Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в ГД проекты с поправками в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, одним из проектов предлагается запретить финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, а также анонимно, говорится в пояснительной записке к документу.

Инициативу планируется рассмотреть на заседании Госдумы 9 декабря.

Ранее сообщалось, что глава Совета по правам человека при президенте РФ призвал финансировать социальные НКО на постоянной основе.