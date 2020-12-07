В Госдуме предлагают запретить финансирование митингов из иностранных и анонимных источников
7 декабря 2020, 18:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о запрете финансировать митинги и демонстрации в РФ из-за рубежа и анонимно.
Первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в ГД проекты с поправками в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, одним из проектов предлагается запретить финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, а также анонимно, говорится в пояснительной записке к документу.
Инициативу планируется рассмотреть на заседании Госдумы 9 декабря.
Ранее сообщалось, что глава Совета по правам человека при президенте РФ призвал финансировать социальные НКО на постоянной основе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.