Глава СПЧ призвал финансировать социальные НКО на постоянной основе

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30 октября 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что нужно финансировать на постоянной основе социальные НКО.

По его словам, небольшие группы населения оказались вне поля зрения государственных институтов – это пожилые люди без возможности зайти на сайты госорганов, матери-одиночки или люди с ментальными отклонениями, сообщается на сайте СПЧ.

«Работать с такими относительно небольшими, но очень трудными группами населения должны НКО. Они более гибкие, мобильные. Их нужно поддерживать. По нашим оценкам, в период эпидемии поток благотворительных денег в НКО уменьшился раз в десять. Это те организации, которые должны были бы наоборот развернуть более широкий фронт работ», – заявил Фадеев.

Правозащитник считает, что здесь надо изыскивать способы не грантового, а регулярного финансирования социально ориентированных НКО.

Ранее Фадеев заявил, что мир стоит перед необходимостью радикально измениться.