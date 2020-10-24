Фадеев заявил, что мир стоит перед необходимостью радикально измениться

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24 октября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что после пандемии старый мир уже не вернется.

«Никакого возврата к прошлой «нормальности» быть не может. Мир стоит перед необходимостью радикально измениться», – отметил Фадеев, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Он отметил, что если не будет содержательных идей, которые имеют нравственные основания, мир ждут проблемы.

«Отталкиваться надо от блага большинства», – заявил правозащитник.

Ранее Фадеев назвал деятельность IT-гигантов наступлением на права человека.