Фадеев назвал деятельность IT-гигантов наступлением на права человека

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23 октября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Деятельность американских IT-гигантов на территории других стран не по законам этих стран является наступлением на права человека. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне, Фадеев затронул тему цифровизации, особо отметив поведение американских IT-гигантов, позволяющих себе цензуру на территории других стран.

«Иконы» современной цифровой экономики – Facebook, Google, Amazon - на мой взгляд, не более чистоплотны, чем корпорация Standard Oil 120 лет назад. Они – монополисты, выжимают максимум прибыли и, более того, начинают влиять на идеологическую сферу», – заявил Фадеев.

Глава СПЧ также отметил, что Google и Facebook позволяют себе цензуру в разных странах, включая США.

Ранее сообщалось, что Google удалил 2,5 тысячи китайских аккаунтов из-за политики.