Замглавы Минздрава Семенова рассказала, как врачи обучались лечению пациентов с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

8 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врач в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщила, что для обучения врачей лечению пациентов с коронавирусом нового типа применялись короткие дополнительные образовательные программы.

Татьяна Семенова в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" подчеркнула, что медицинское образование в случае острой необходимости может быстро при помощи дополнительных программ "менять траекторию работников".

По словам замминистра здравоохранения Российской Федерации, имея долгосрочное планирование, можно четко понимать, особенно относительно ситуации со специалистами узкого профиля, сколько таких медработников потребуется.