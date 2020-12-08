Путин подписал закон о направлении материнского капитала на другие цели

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8 декабря 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

рубли, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 8 декабря, подписал закон о направлении материнского капитала на другие цели. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно последней информации, изменения вносятся в статью 12 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также отдельные законодательные акты.

Согласно действующему законодательству, средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, строительство на садовом участке жилого дома, образование детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию матери или же социальную адаптацию детей-инвалидов.

Теперь женщина, в случае отказа от направления средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии сможет воспользоваться деньгами в других целях через полгода после возврата средств в ПФР. При отсутствии в течение шести месяцев заявления о распоряжении средствами маткапитала или же о продлении срока подачи такого заявления предусматривается автоматическое направление отозванных денежных средств на создание накопительной пенсии.