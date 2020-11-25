Россиянки смогут отзывать маткапитал с накопительной части пенсии

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25 ноября 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях.

По действующему законодательству, если женщина хочет вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе, говорится в пояснительной записке к документу.

Принятый закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего их использовать. Срок на обдумывание можно будет продлить еще на полгода, написав соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон об удаленной работе.