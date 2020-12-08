В Рязанской области 31 декабря объявили выходным днем

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8 декабря 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Рязанской области

шар на новогодней елке, pixabay.com

Во вторник, 8 декабря, стало известно, что власти Рязанской области объявили 31 декабря 2020 года выходным в регионе. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в облправительстве.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить последний день уходящего года выходным, однако правительство Российской Федерации уже приняло решение, что грядущее 31 декабря будет рабочим, в отличие от 2021 года.

Отмечается, что регионы РФ и предприятия могут самостоятельно определить, будут ли они работать в последний день года.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках заседания правительства официально объявил о том, что 31 декабря в регионе в 2020 году станет выходным.