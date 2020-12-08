«Признаки психического расстройства выражались в стремлении к правде», в сети обсуждают отказ возбудить дело о смерти Славиной

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8 декабря 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной. Это уже второй отказ на просьбу добиться справедливости для семьи женщины, которая, не выдержав давления, подожгла себя у здания МВД.

«Основания те же - отсутствие события преступления. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что она "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности"», - сообщил адвокат семьи Александр Караваев.

Следователь Карпухин посчитал, что «сверхценной идеей» Славиной была «борьба с существующей политической властью». А это и есть расстройство личности, которое, как он пишет, подтверждают штрафы по административным статьям, мат в соцсетях и поведение Славиной во время обыска.

Российский сегмент Интернета сразу же отреагировал на решение Следственного Комитета. «Обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности, которое выражалось в чрезмерном стремлении к правде», - так пользователи объясняют причину отказа в возбуждении уголовного дела Ирины Славиной. Эта формулировка распространяется в сети. И именно ее люди считают самой точной.

«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», - написала журналистка Ирина Славина в предсмертном сообщении и подожгла себя у здания полиции